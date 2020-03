El viceprimer ministro y canciller de Vietnam, Pham Binh Minh con representantes del grupo informal de embajadoras a favor de la igualdad de género y con el club de mujeres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Fuente: VNA)

Hanoi, 04 mar (VNA)- La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres es una de las principales prioridades en las estrategias de desarrollo y uno de los focos en las políticas de relaciones exteriores de Vietnam, afirmó hoy el viceprimer ministro y canciller, Pham Binh Minh.Durante un encuentro en esta capital con representantes del grupo informal de embajadoras a favor de la igualdad de género y con el club de mujeres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en ocasión del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Binh Minh enfatizó que Vietnam prioriza incluir los temas relativos a las féminas y niñas en la agenda de trabajo y las iniciativas del Año en que asume la presidencia del bloque y el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el período 2020-2021.Por su parte, el coordinador residente de las Naciones Unidas, Kamal Malhotra, apreció los esfuerzos del país indochino y de la Cancillería vietnamita en particular en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las féminas.Destacó que la ONU y la comunidad internacional se coordinarán estrechamente con Vietnam en la implementación de sus iniciativas.En el encuentro, los delegados internacionales disfrutaron de una actuación de cantos de Then y canciones populares de Quan Ho, así como de una exposición sobre los patrimonios culturales de Vietnam y los trajes tradicionales de diversos países del mundo./.