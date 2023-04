Hanoi(VNA)- Tras terminar la debida pesquisa, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública propuso a la Fiscalía Suprema Popular el enjuiciamiento contra 54 involucrados en el caso de “ vuelos de rescate ”, ocurrido en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Hanoi y algunas provincias y ciudades.Los sujetos fueron acusados de dar sobornos, negociar y aceptar sobornos , abusar de posiciones y poder en el desempeño de sus funciones, estafar y apropiarse indebidamente de activos.De los inculpados, 21 fueron procesados por “recibir sobornos” según lo estipulado en el Artículo 354 del Código Penal, incluidos: Nguyen Quang Linh, exasistente del Viceprimer ministro permanente; Nguyen Thanh Hai, director; Nguyen Tien Than, experto; Nguyen Mai Anh, experta del Departamento de Relaciones Internacionales, todos de la Oficina Gubernamental.Otros acusados incluyen: To Anh Dung, vicecanciller; Nguyen Thi Huong Lan, directora; Do Hoang Tung, subdirector; Le Tuan Anh, jefe de la Oficina; Luu Tuan Dung, subjefe de la sesión de Protección ciudadana del Departamento Consular, del Ministerio de Relaciones Exteriores.También se involucraron al exembajador de Vietnam en Japón, Vu Hong Nam; el excónsul general de Vietnam en Osaka, Nguyen Hong Ha; el funcionario de la Embajada de Vietnam en Rusia, Ly Tien Hung; y el exembajador de Vietnam en Angola, Vu Ngoc Minh.Otras personas procesadas por el mismo delito son Tran Van Tan y Chu Xuan Dung, exvicepresidentes de los Comités Populares de la provincia de Quang Nam y Hanoi, respectivamente, y seis funcionarios de los ministerios de Salud y de Transporte, de la Aviación Civil de Vietnam y del Departamento de Migración del Ministerio de Seguridad Pública.Además, cuatro sujetos fueron sometidos al proceso legal por abusar de posiciones y poder en el desempeño de sus funciones, y otros 23 por dar sobornos, negociar sobornos y estafar y apropiarse indebidamente de activos. /.