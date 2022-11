Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) Los productores vietnamitas de alimentos enfrentan mayores costos mientras intentan mantener los precios bajos para estimular las ventas, calificaron expertos de la industria.Incluso con el Año Nuevo Lunar a la vuelta de la esquina, los productores han estado luchando por mantener las ventas. El aumento de los precios, para reflejar mejor el aumento de los costos, probablemente asestará un duro golpe a las ventas, destacó Thai Binh Duong, gerente de ventas de una empresa de alimentos vegetarianos en la provincia sureña de Dong Thap.“Alrededor del 70 por ciento de nuestros ingredientes deben ser importados, en su mayoría soya canadiense, sin embargo, en los primeros ocho meses del año los precios en el mercado internacional aumentaron un 16,6 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado”, indicó.Reiteró que su compañía ha estado tratando de encontrar vendedores alternativos en el mercado interno, pero la tarea ha resultado ser difícil ya que no lograron satisfacer la demanda de cantidad o calidad de la compañía."Probablemente mantengamos los precios estables por el momento, pero es posible que nos veamos obligados a subirlos después del Tet", agregó.Según Nguyen Quoc Hoang, director ejecutivo de la Corporación Bibica, un gran fabricante de golosinas en Vietnam , su compañía aumentó los precios entre un cinco y un diez por ciento, pues los costos de los insumos se dispararon entre un 20 y un 25 por ciento, en promedio, desde principios de año.Precisó que el Tet es el momento más importante para su empresa. Todos los ingredientes, por lo tanto, deben comprarse con al menos seis a nueve meses de anticipación. Un aumento de precios fue desafortunado pero inevitable.Nguyen Hoang Dat, director ejecutivo de Vinahe, un productor de alimentos a base de marañón, ratificó que su compañía ha estado tratando de conectarse con numerosas redes minoristas en un intento por impulsar las ventas antes y durante el Tet. Si bien Vinahe no ha decidido subir los precios, instó al gobierno a tomar medidas adicionales para apoyar a los productores de alimentos en un momento en que el costo de los insumos está aumentando sin un final a la vista.A medida que el dólar estadounidense siguió fortaleciéndose, los productores se vieron gravemente afectados por el debilitamiento del dong vietnamita y los costos de endeudamiento, especialmente los préstamos en dólares, según los economistas.Los minoristas también han informado de un aumento en el número de solicitudes de los productores para aumentar los precios. Se han hecho compromisos para mantener los precios estables por el momento para impulsar las ventas, pero la situación probablemente sea insostenible en el mediano plazo.“La idea es encontrar un equilibrio que beneficie a los consumidores, productores y minoristas. No queremos subir nuestros precios, pero si es necesario, queremos subirlos lo menos posible”, dijo un representante de una gran cadena de supermercados en Ciudad Ho Chi Minh."Las fuertes subidas de precios probablemente harán que los consumidores se vean obligados a recortar el gasto en alimentos para las fiestas. Perjudicará tanto a los productores como a los minoristas", añadió.Según un informe del Departamento de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, es probable que la demanda de alimentos para el Tet aumente entre un 20 y un 30 por ciento, pero solo si los precios se mantienen estables desde ahora hasta el final del año lunar.Un rayo de esperanza, según los productores, es que el gobierno continúe con la política de reducción del dos por ciento del IVA.En la reunión del mes pasado con ministerios y autoridades locales de todo el país, el viceprimer ministro Le Minh Khai, jefe del Comité Nacional de Gestión de Precios, informó que se deben tomar medidas para apoyar a las empresas y mantener los precios estables antes y durante el Tet.Los economistas han defendido durante mucho tiempo un aumento en la producción nacional de ingredientes claves para alimentos como una solución a largo plazo para controlar los precios de los alimentos y reducir la dependencia del mercado internacional./.