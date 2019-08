Escenario del evento (Fuente: VNA)

Moscú (VNA)- Un taller de promoción comercial y de inversión de la ciudad vietnamita de Can Tho se celebró en Rusia en presencia del secretario del Partido Comunista municipal, Tran Quoc Trung, y el embajador del país indochino en Moscú, Ngo Duc Manh.



En la cita la víspera, que contó con la participación de decenas de empresarios procedentes de ambas naciones, el jefe de la misión diplomática vietnamita resaltó que se trata de la primera vez que las autoridades de Can Tho, una las localidades más desarrolladas en el Delta del Mekong, ofrecieron oportunidades de negocios con sus pares rusos.



El vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, Nguyen Thanh Dung, informó sobre la situación socioeconómica de su localidad, las políticas a favor de empresarios extranjeras, así como sus potencialidades como sus abundantes recursos acuáticos y el desarrollo del turismo.



El intercambio comercial entre Can Tho y las localidades rusas en la primera mitad del año alcanzó 1,6 millones de dólares, dijo y abogó a que los hombres de negocios del país euroasiático inviertan en la agricultura, industria electrónica, turismo y exportación de arroz, entre otros.



En esta ocasión, numerosos contratos de negocios fueron firmados en los sectores como promoción comercial, colaboración en la exportación de arroz, desarrollo logístico, construcción infraestructural y procesamiento de productos acuáticos.-VNA