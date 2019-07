Ginebra (VNA) - Las medidas internacionales efectivas para garantizar la seguridad de los países que no poseen armas nucleares ante el uso o la amenaza del uso de ellas, fueron tema de la segunda sesión plenaria de la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas (ONU), presidida por Vietnam.

Escena del evento (Fuente: VNA)

Al intervenir en el evento, el embajador vietnamita Duong Chi Dung, jefe de la misión permanente de su país ante esta mayor organización mundial, apuntó la importancia de promover el proceso de desarme, así como prevenir la proliferación de las armas nucleares en el mundo.Al mismo tiempo, significó la necesidad de garantizar la aplicación efectiva de acuerdos como el Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático (SEANWFZ).Por otro lado, Alexander Schallenberg, ministro de Asuntos Europeos, Integración y Relaciones Exteriores de Austria, puntualizó que los avances científico-técnicos plantean nuevos desafíos para la seguridad mundial.En ese contexto, pidió promover los mecanismos para el desarme y el control de armamentos, en aras de cumplir con las leyes internacionales, con el propósito de garantizar la paz y la seguridad tanto en la región como en el mundo.Durante los debates, los participantes reafirmaron la importancia del principio de "no ser el primer país en usar armas nucleares", al tiempo propusieron a los Estados poseedores de ese armamento a realizar compromisos incondicionales de no utilizar o amenazar de ataque a territorios que no poseen los mismos.Valoraron también las iniciativas y esfuerzos de Vietnam en la organización del evento, y su contribución a la promoción de deliberaciones sustantivas en el marco de la Conferencia, hacia el establecimiento de un acuerdo legal internacional vinculado al desarme, y contra la proliferación de las armas nucleares de manera integral.Vietnam se desempeña en 2019 como presidente de la Conferencia de Desarme en forma rotativa, junto con Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y Zimbabue.-VNA