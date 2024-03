El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Phnom Penh (VNA) Se espera que la Asociación de Estudiantes Veteranos de Camboya en Vietnam (CAVA) trabaje eficazmente en aras de contribuir al desarrollo de Camboya y ser un puente de conexión para impulsar aún más las relaciones binacionales de buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y duradera.Así lo expresó el embajador de Hanoi en Phnom Penh, Nguyen Huy Tang, al recibir el 13 de marzo en esta capital a una delegación de representantes de la CAVA.Nguyen Huy Tang felicitó a la agrupación por haber sido reconocida por las autoridades camboyanas para su establecimiento y funcionamiento oficial hace poco más de un mes.El embajador sugirió que la organización y cada miembro, sin importar dónde trabaje o qué cargo ocupe, se centren aún más en las tareas de divulgación a todas las masas populares camboyanas, especialmente las nuevas generaciones, sobre la posición y la importancia de los nexos entre ambas naciones indochinas.Con el fin de implementar las actividades de la entidad de manera efectiva y sustantiva, Huy Tang formuló votos por que los líderes de la CAVA investiguen, elaboren planes, programas y lancen iniciativas operativas específicas, con vistas a fortalecer la conexión y presentar las becas otorgadas por Vietnam a estudiantes camboyanos, así como puestos laborales en empresas vietnamitas con operación en este país en aras de atraer fuentes de recursos humanos, entre otros aspectos.A la vez, el presidente de la CAVA, Uch Leang, dijo que la asociación tiene como propósito movilizar la participación de todos los estudiantes, veteranos alumnos y otras fuerzas que han estudiado en Vietnam para que se apoyen entre sí, de acuerdo con sus capacidades y continuar buscando la cooperación de socios -tanto nacionales como extranjeros- para ayudar a las actividades de dichas personas, así como seguir impulsando las buenas relaciones entre los dos países.El establecimiento oficial de CAVA en la lista de asociaciones y organizaciones no gubernamentales del Ministerio del Interior se considera un hito histórico desde que Camboya y Vietnam iniciaron la cooperación en el intercambio de becas, apuntó.CAVA fue establecida por el Ministerio del Interior de Camboya , el 31 de enero de 2024, operando bajo la Ley de Asociaciones y Organizaciones No Gubernamentales, documentos legales y regulaciones vigentes, sobre el principio de no discriminación por raza, color de piel, género, ni religión./.