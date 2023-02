En el evento (Fuente:sggp.org.vn)

Long An, Vietnam (VNA)- La sureña provincia vietnamita de Long An y la ciudad surcoreana de Yangsan firmaron el 15 de febrero un Memorando de Entendimiento para impulsar la cooperación en diversos sectores.

Al recibir a Na Dong Yeon, alcalde de la ciudad de Yangsan, el presidente del Comité Popular de Long An, Nguyen Van Ut, presentó la posición y las ventajas de la provincia, especialmente en inversiones y desarrollo industrial, según informó el periódico Nhan Dan (Pueblo).



Dio a conocer que Corea del Sur ocupa el segundo lugar entre los casi 40 países y territorios que invierten en Long An, con más de 200 proyectos respaldados por un capital de casi 940 millones de dólares. Solo en 2022, el país esteasiático inició seis nuevos proyectos, con un monto de más de 122 millones de dólares. Esto demuestra que el entorno inversionista de la provincia vietnamita goza de la confianza de las empresas surcoreanas, aseveró.



A su vez, Nguyen Van Duoc, secretario del Comité partidista y presidente del Consejo Popular de Long An, afirmó que el territorio crea las mejores condiciones a los inversores y está dispuesto a eliminar los obstáculos para que las empresas extranjeras, incluidas las surcoreanas, desarrollen la producción y los negocios allí.



Por su parte, el alcalde de Yangsan, Na Dong Yeon, apreció el potencial y los esfuerzos de Long An para atraer inversiones. Expresó su deseo de que las autoridades provinciales continúen apoyando a las empresas surcoreanas que hacen negocios en tierras vietnamitas.



En la ocasión, las partes firmaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en los campos de la industria, la electrónica, la economía, el comercio, la cultura, la educación, la ciencia, el deporte y la salud. Un documento similar rubricaron las Cámaras de Comercio e Industria de Corea del Sur en Long An y en Yangsan./.