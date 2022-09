Seúl (VNA)- Representantes de un centenar de empresas surcoreanas tuvieron la oportunidad de conocer mejor sobre el entorno inversionista de la provincia norvietnamita de Ha Nam al asistir a un seminario temático efectuado hoy en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Corea del Sur (KCCI), en Seúl Se trata de un evento coorganizado por el Comité Popular de Ha Nam, la Embajada vietnamita en Corea del Sur y la KCCI , en el marco de la visita de trabajo aquí de una delegación, encabezada por el presidente del Comité Popular provincial, Truong Quoc Huy, para promover las inversiones en la localidad vietnamita.Al intervenir en el seminario, el embajador vietnamita Nguyen Vu Tung destacó el significado del evento en el contexto de que los dos países impulsan la cooperación comercial y celebran este año el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas (22 de noviembre).Las tecnologías de Corea del Sur combinadas con las ventajas de Ha Nam generan la competitividad de las mercancías en la cadena de valor global, agregó.Por su parte, Quoc Huy presentó las potencialidades de su provincia gracias a la posición favorable para atraer a inversores, especialmente los surcoreanos.Enfatizó que Ha Nam tiene las políticas encaminadas a facilitar las gestiones de los inversionistas en la provincia, tras escuchar las propuestas de la parte surcoreana.Hasta el momento, Ha Nam registra más de 350 proyectos de inversión extranjera con el capital registrado de cinco mil millones de dólares, de ellos 148 proyectos de Corea del Sur valorados en 1,7 mil millones de dólares.En la actualidad, Corea del Sur encabeza la lista de los 13 países y/o territorios inversionistas en Ha Nam con varias empresas destacadas como Seoul Semiconductor Co., Ltd, Anam Electronic Co.,Ltd, Kortek Co., Ltd y Dream Plastic../.