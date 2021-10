Hanoi (VNA)- La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (AACV) propuso al Ministerio de Transporte la reactivación de los vuelos domésticos a partir del 10 de octubre con 10 rutas.Según un informe enviado a la cartera sobre el plan al respecto, se trata de los trayectos desde Ciudad Ho Chi Minh a Thanh Hoa, Khanh Hoa, Phu Yen, Binh Dinh, Phu Quoc (Kien Giang), Thua Thien-Hue y Nghe An, así como desde Thanh Hoa a Khanh Hoa, Buon Ma Thuot (Dak Lak) y Phu Quoc (Kien Giang).El informe, firmado por el subdirector de la AACV Vo Huy Cuong, enfatizó que las rutas solo pueden reanudarse después de obtener el consenso de las localidades donde se ubican los aeropuertos relacionados con el plan, y el número de itinerarios aumentará con la aprobación de otras provincias y ciudades.La frecuencia de operación inicial no debe exceder el número aprobado por las localidades involucradas.Mientras, los pasajeros deben ser aquellos que no necesitan realizar la cuarentena en el lugar de destino de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Salud./.