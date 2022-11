Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Dong Nai, Vietnam (VNA)- La provincia sureña de Dong Nai, una localidad líder en la implementación del programa objetivo nacional sobre la construcción de áreas rurales de nuevo estilo, está haciendo esfuerzos para continuar promoviendo este trabajo.

Los principales objetivos de Dong Nai son hacer que sus áreas rurales sean prósperas, aumentar los ingresos de los residentes rurales y reducir la brecha entre las zonas rurales y urbanas en todos los campos.



Le Huu Thien, vicepresidente del Sindicato de Agricultores de la provincia, dijo que además de participar activamente en el movimiento de desarrollo de la producción, los campesinos locales se han apoyado mutuamente en la vida.



En lo que va de año, las filiales del sindicato en todos los niveles de la provincia han recaudado más de mil 260 dólares en efectivo, casi nueve mil 500 días laborales, 11 toneladas de fertilizantes, más de seis mil 500 toneladas de pesticidas y casi 154,4 toneladas de alimentos, así como casi 8,3 toneladas de semillas para apoyar a casi dos mil agricultores pobres.



Mientras tanto, la conciencia de los agricultores locales sobre la aplicación de la ciencia y la tecnología, el acceso al mercado y la creación de marcas registradas de productos agrícolas ha mejorado, según el funcionario.



Dijo que la provincia se está enfocando en un desarrollo rural profundo con el objetivo de poner las áreas rurales en una posición igual a las urbanas.



En el futuro, la provincia asociará la construcción de áreas rurales de nuevo estilo con el proceso de industrialización y urbanización, mientras desarrolla el sistema de infraestructura y forma cadenas de producción en función de garantizar mercados sostenibles para los productos agrícolas locales, agregó.



De acuerdo con un nuevo conjunto de criterios emitidos a principios de este año, una comuna rural de nuevo estilo debe cumplir con 19 requisitos en muchos campos, incluyendo planificación, infraestructura socioeconómica, economía y producción, sociocultura y medio ambiente. Los criterios se detallan para diferentes regiones.



Específicamente, una comuna de nuevo estilo debe tener el 80 por ciento de su área agrícola con sistemas de riego activos. En general, el ingreso per cápita debe ser de dos mil 100 dólares por año como promedio en 2022.



Las comunas deben tener cooperativas que operen de manera efectiva y modelos de conexión entre la producción y la venta, implementando regulaciones de rastreo de origen en sus principales productos y desarrollando áreas agrícolas que cumplan con los estándares de buenas prácticas.



Al mismo tiempo, deben cumplir con criterios sobre la cobertura del seguro de salud, la tasa de desnutrición entre los niños menores de cinco años y la tasa de residentes que cuentan con registros médicos electrónicos.



Deben mostrar un fuerte desempeño en la protección del medio ambiente, especialmente en el sistema de tratamiento de residuos, junto con criterios sobre seguridad alimentaria.



Mientras tanto, una comuna rural avanzada de nuevo estilo debe cumplir con todos los criterios mencionados y otros más altos.



En particular, el ingreso per cápita en una comuna rural avanzada de nuevo estilo es de dos mil 500 dólares por año como promedio en 2022, cifra que varía por año en diferentes regiones./.