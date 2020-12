Hanoi (VNA)- La provincia centrovietnamita de Quang Nam es una tierra patrimonial, sin embargo, su desarrollo turístico aún debe cumplir con las expectativas de las autoridades locales y después de casi un año de sufrir los impactos del COVID-19 y severos desastres naturales, se esfuerza por la recuperación de la industria sin humo para el próximo año.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)



A pesar de su gran potencial para el desarrollo del turismo, la competitividad de este sector de esta provincia sigue limitada, ya que la mayoría de las empresas de viajes son de pequeña escala y proporcionan al mercado productos turísticos deficientes. Mientras tanto, se registra la demanda creciente de los excursionistas.

Luong Thuy Ha, directora de la empresa Wide Eyed Tours,notificó que "los turistas siempre quieren alojarse y sus demandas son cada vez más altas, acerca de actividades tanto físicas como espirituales".



Según la Asociación de Turismo de Quang Nam, el gobierno debe ofrecer un paquete de estímulo lo antes posible y ayudar a las empresas turísticas a recuperarse. La localidad identificó al turismo como un campo clave, lo que significa que debe adaptarse a la “nueva normalidad” en el período pospandémico.



En tanto, Nguyen Van Son, presidente del Comité Popular de la ciudad de Hoi An, en Quang Nam, subrayó que "La ciudad de Hoi An ha presentado diversos productos turísticos y hasta el momento, varias compañías propusieron divulgar paquetes de viajes en el casco antiguo en Hoi An durante la temporada de lluvias".

Este año la provincia se centra en atraer a los viajeros domésticos. Para ello aprovechará las ventajas locales para elaborar nuevos productos turísticos más atractivos.



De acuerdo con Le Tri Thanh, presidente del Comité Popular de la provincia de Quang Nam, "en el pasado, solo nos centramos en la captación de visitantes extranjeros. La pandemia nos ha dado la oportunidad de profundizar el turismo doméstico".



Las autoridades provinciales coinciden en que el impulso del turismo interno es el camino correcto para impulsar el desarrollo de la localidad. En tal sentido, las empresas turísticas elaborarán una red responsable de servicios y ofertas hacia el turismo verde y comunitario para satisfacer a los connacionales./.