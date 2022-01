An Giang, Vietnam (VNA) - El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia survietnamita de An Giang probó recientemente una aplicación que ayuda a identificar en los teléfonos inteligentes las plagas y enfermedades del arroz, según fuentes oficiales.Se trata de la primera tecnología adoptada en Vietnam con el fin de mejorar el manejo de plagas y el uso de sustancias fitosanitarias en cultivos en general y arroz en particular, con el uso de la inteligencia artificial (IA) e interacción en línea entre expertos y usuarios.Después de realizar una prueba piloto en la localidad para recopilar los comentarios de los agricultores y mejorar la precisión de la IA, la aplicación se pondrá en uso en todo el país, avisó el subdirector del Departamento de Protección de Plantas, Huynh Tan Dat.A su vez, el subdirector del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, Truong Kien Tho, informó que se espera que la medida ayude a los agricultores a sumarse activamente a la revolución de la transformación digital en la agricultura, mediante una herramienta inteligente a costos asequibles en busca de construir un sector transparente, responsable y sostenible./.