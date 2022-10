El panorama de la reunión. (Fuente:VNA)

Participantes en la reunión (Fuente: VNA)

París (VNA) El presidente del Comité Popular de la provincia vietnam ita de Thai Binh, Nguyen Khac Than, realizó recientemente una visita de trabajo a Francia, con vistas a buscar oportunidades de inversión e intercambio comercial con socios galos.Durante su estancia en Francia, Nguyen Khac Than sostuvo una reunión con Philippe Meunier, vicepresidente del Consejo regional de Auvernia - Ródano – Alpes, con quien enfatizó en la importancia del fortalecimiento de la cooperación entre las localidades de ambas naciones.Por lo tanto, Thai Binh está dispuesto a cooperar con provincias en la región de Auvergne - Rhone – Alpes para que las dos partes promuevan la colaboración en numerosos campos, a fin de lograr la reciprocidad, la cohesión y desarrollar las fortalezas de cada uno, remarcó.A la vez, Philippe Meunier informó que la región de Auvernia - Ródano - Alpes tiene la fortaleza de ser el principal centro industrial de Francia , con un ecosistema de industria y ciencias de la vida.Las provincias aquí están dispuestas a ampliar la cooperación con las localidades vietnamitas en campos como agricultura, manufactura, energía e infraestructura ecológica y respetuosa con el medio ambiente, reiteró; al mismo tiempo, destacó las perspectivas de colaborar con Thai Binh.Además, Nguyen Khac Than participó en foros empresariales organizados por la Embajada de Hanoi en París, con la presencia de representantes de entidades anfitrionas con fortalezas en energía, transformación digital, agricultura y urbanización.Al intervenir en esos eventos, Nguyen Khac Than presentó las potencialidades y oportunidades de cooperación e inversión en Thai Binh, especialmente en agricultura, industria, comercio, servicio, turismo, formación de recursos humanos y salud, así como políticas de hacer negocios en la localidad.Thai Binh se centra ahora en la atracción de inversiones extranjeras, en la cual se da prioridad a proyectos en agricultura de alta tecnología, industria manufacturera, turismo, tratamiento de agua marina para evitar la intrusión de agua salada y energías renovables, entre otros, agregó.Con anterioridad, Khac Than visitó la Embajada de Vietnam en Francia, donde se entrevistó con el embajador Dinh Thoan Thang.En la reunión, Dinh Toan Thang se comprometió a apoyar a las localidades connacionales, especialmente Thai Binh, en la conexión con socios franceses para la implementación de los proyectos entre las partes en el futuro, en el contexto de que los dos países conmemorarán el 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales y 10 años de su asociación estratégica./.