Las autoridades de An Giang sostienen encuentros de trabajo con la delegación de la provincia laosiana de Champasak. (Foto: VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- La provincia vietnamita de An Giang intensificará las actividades de cooperación más integrales con su similar laosiana de Champasak en particular, y otras localidades del país vecino en general.

Así lo afirmó el secretario del Comité del Partido Comunista de Vietnam en An Giang, Le Hong Quang, en un encuentro efectuado el 25 de agosto con el secretario del Comité del Partido Popular Revolucionario de Laos y alcalde de Champasak, Vilayvong Bouddakham.

Hong Quang expresó su confianza en que, con la tradición de solidaridad, cooperación y alta determinación de las dos provincias, An Giang y Champasak juntas cosecharán logros aún mayores, contribuyendo a construir una vida de felicidad, prosperidad, paz, amistad, estabilidad, cooperación y desarrollo sostenible para sus pobladores.

En el encuentro (Foto: VNA)

Por su parte, Vilayvong Bouddakham agradeció a la provincia vietnamita por su apoyo a Champasak en la prevención y control de la COVID-19, así como su concesión de becas y capacitación de recursos humanos, y transferencia de tecnología en el campo agrícola.

Las dos partes continuarán estrechando la relación de solidaridad y coordinación para implementar de manera efectiva los contenidos del convenio de cooperación firmado, afirmó.

También en el encuentro, ambos dirigentes discutieron en detalle las necesidades y capacidades de cooperación de cada parte, alcanzando el consenso para firmar un memorándum de cooperación para la fase 2022 - 2026./.