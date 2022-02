Foto de ilustración (Fuente:Mic.gov.vn)

Bac Giang, Vietnam (VNA) - Una conferencia sobre la capacitación y mejoramiento del conocimiento de los funcionarios sobre la transformación digital fue organizada de forma virtual y presencial por el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam y el Comité Popular de la provincia norteña de Bac Giang.



Al intervenir en el evento, el vicepresidente del Consejo Popular de la provincia de Bac Giang, Nghiem Xuan Huong, enfatizó que la transformación digital sigue siendo un concepto nuevo para numerosos funcionarios y miembros del partido en la localidad, sobre todo en el proceso de su implementación.



Se trata de una buena oportunidad para que aprendan y eleven su conciencia sobre el campo de manera más básica, dijo.



En comparación con otras localidades, Bac Giang aún no dispone de recursos económicos fuertes, pero tiene su propia forma de trabajo en la construcción del gobierno electrónico, reforma administrativa, prestación de servicios útiles para atender a las personas y empresas, lo que brinda resultados positivos al proceso de transformación digital, señaló.



Los sistemas de información clave se han implementado sincrónicamente y de acuerdo con los datos oficiales, Bac Giang ocupó el décimo lugar entre las 63 provincias y ciudades en el Índice de Transformación Digital 2020 en Vietnam, agregó.



Según Nghiem Xuan Huong, al determinar que la transformación es como una tarea de importancia estratégica y a largo plazo del todo el sistema político y la sociedad, Bac Giang ha desplegado con fuerza la aplicación de la tecnología de la información, biotecnología y tecnología de nuevos materiales en función del desarrollo socioeconómico, además de centrarse en el desarrollo de la infraestructura hacia la construcción de un gobierno electrónico.



En particular, el 11 de junio, el Comité del Partido Comunista de Vietnam en la provincia de Bac Giang emitió la Resolución No. 111 sobre la transformación digital para el período 2021-2025, con una visión hasta 2030, con el objetivo de ubicarse en el grupo de las 10 localidades líderes en el campo.



Por su parte, Nguyen Huu Tien, subjefe del Departamento de Informatización del Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam, subrayó que el programa nacional de transformación digital identifica tres pilares principales, incluidos el gobierno digital, la economía digital y la sociedad digital, tomando así a las personas y las empresas como el centro, el sujeto, el objetivo y el motor de la transformación digital.



La transformación digital de la provincia de Bac Giang necesita estar sincronizada con ese proceso a nivel nacional y el proceso de implementación debe poner a las personas como el centro, apuntó.



Según el Comité del Partido Comunista de Vietnam en la localidad, Bac Giang busca aprovechar la transformación digital para brindar más beneficios a los pobladores y empresas, impulsar el desarrollo económico de la localidad, elevar la eficacia del liderazgo de la instancia partidista en todos los niveles y mejorar la eficiencia de la gestión de los gobiernos locales, en proyección hacia el desarrollo integral y sostenible en general.



Para fines de 2025, todos los servicios públicos en línea de Bac Giang estarán presentes en diferentes medios, mientras que más del 95 por ciento de los registros de trabajo a nivel provincial, el 85 por ciento a nivel de distrito y el 65 por ciento en las comunas se procesarán en las redes.



En ese periodo, más del 60 por ciento de las actividades de inspección de las agencias estatales de gestión en la provincia se realizarán a través del entorno digital y la economía al respecto representará aproximadamente el 25 por ciento del Producto Interno Bruto de la localidad, y la provincia contará con más de 800 empresas digitales.



La infraestructura de red de banda ancha cubrirá todos los hogares y unidades administrativas a nivel comunal. La provincia también se centrará en la construcción de dos centros urbanos, encaminados al establecimiento de ciudades inteligentes.



Para lograr el objetivo planteado, Bac Giang se empeña en ampliar el Centro Provincial de Integración de Datos en una dirección hacia la modernización con nuevas tecnologías; construcción y desarrollo de infraestructura de red de transmisión de banda ancha de alta calidad y de conexión con el Internet de las cosas (IoT).

Bac Giang también se enfocará en instalar plataformas al servicio de la transformación digital, a la par de promover la cooperación con grandes corporaciones, estudiar y establecer una zona industrial de tecnología de la información concentrada en la provincia./.