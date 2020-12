Provincia vietnamita de Ca Mau busca atraer inversión para proyectos clave (Fuente:VNA)

Ca Mau, Vietnam, 17 dic (VNA)- La provincia vietnamita de Ca Mau , en el delta del Mekong, solicita inversiones en el desarrollo de infraestructura técnica, sobre todo en los proyectos clave, con el objetivo de generar impulso para su progreso socioeconómico.Así lo dijo el vicepresidente del Comité Popular provincial, Lam Van Bi, quien añadió que el territorio busca capitales para un complejo portuario en la isla Hon Khoai, una zona franca y un centro financiero y comercial en la Zona Económica Nam Can, y un proyecto turístico en el Cabo Ca Mau.También están dando prioridad a atraer capital a proyectos agrícolas de alta tecnología, para promover las exportaciones al mercado europeo en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam.Ca Mau ha desarrollado los parques industriales de Khanh An y Hoa Trung y la zona económica Nam Can, mientras busca la aprobación del gobierno para el establecimiento del área de Song Doc.A principios de diciembre, la zona industrial Khanh An atrajo 20 proyectos de inversión relacionados con el tratamiento de gas, materiales de construcción, producción de madera y embalaje.En los próximos cinco años, dijo Van Bi, se priorizarán inversiones en producción agrícola de alta tecnología, desarrollo sostenible, protección ambiental, desarrollo de la economía marítima, la energía renovable y el turismo.Ca Mau alberga 10 proyectos de inversión extranjera con un capital registrado de más de 393 millones de dólares y 343 proyectos nacionales con más de cinco mil 200 millones de dólares./.