Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Long An, Vietnam (VNA)- El Comité Popular de la provincia de Long An celebró hoy una reunión sobre el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europa (EVFTA) con la presencia de representantes del Ministerio de Industria y Comercio, autoridades locales y empresarios.Se trata de un evento encaminado a elevar el conocimiento de los participantes acerca de ese acuerdo comercial, así como ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar la competitividad en el contexto de la integración económica cada vez más profunda de Vietnam.En la conferencia, Ngo Chung Khanh, subdirector del Departamento del Comercio Multilateral de la mencionada cartera, informó las políticas del Partido Comunista y el Estado de Vietnam relacionadas con la actual situación económica.Además, actualizó los contenidos principales del EVFTA y el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP), a la vez que ofreció informaciones adicionales relativas a las agencias administrativas estatales y la comunidad empresarial local.Por su parte, Nguyen Van Ut, vicepresidente del Comité Popular provincial, concedió importancia a la firma del EVFTA en la reestructuración económica, la innovación del modelo de crecimiento y la facilitación de los negocios a las empresas.El EVFTA abre más oportunidades a las empresas de Vietnam, en general, y de Long An, en particular, para presentar sus productos al mercado europeo, agregó./