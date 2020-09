Long An, Vietnam (VNA) – La provincia survietnamita de Long An cuenta con 23 proyectos de energía solar, incluidos ocho en operación con una capacidad total de 440 megavatios, según informó el Departamento de Industria y Comercio local.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Al implementar la planificación nacional del desarrollo energético para el período 2011-2020, Long An registró los proyectos de energía solar en algunos lugares en la localidad, dijo Le Minh Duc, exdirector de esa entidad.La mayoría de los planes no solo registran buenas ganancias, sino que también contribuyen a la creación de empleos.Con un alto nivel de radiación solar, Long An tiene un gran potencial para desarrollar este tipo de energía, destacó Ngo Truong Thanh, director de la central solar TTC Duc Hue 1.La empresa tiene el plan de construir otra planta en la localidad, indicó Truong Thanh tras exhortar a las autoridades locales a resolver los trámites administrativos con prontitud.El desarrollo de la energía solar contribuye a sumar nuevas fuentes de abasto a la red eléctrica nacional y promover el progreso socioeconómico de la localidad, satisfaciendo las necesidades de desarrollo de energías renovables en el país./.