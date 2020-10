Foto de ilustración (Fuente: Vietnamplus)

Long An, Vietnam (VNA)- Gracias a los aportes de las empresas locales, el ingreso presupuestario de la provincia de Long An encabezó el de las localidades del delta del río Mekong al alcanzar 795,6 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.La información se dio a conocer en un encuentro efectuado la víspera entre las autoridades de Long An y representantes del sector empresarial, en ocasión del Día Nacional de los Empresarios (13 de octubre).A pesar de las dificultades debido a la pandemia del COVID-19, la comunidad empresarial provincial mantuvo el crecimiento de 4,03 por ciento de enero a septiembre.En la actualidad, Long An cuenta con unos dos mil proyectos de inversión doméstica por valor de 10,2 millones de dólares y mil 80 de inversión extranjera que totalizan los seis mil 550 millones de dólares.La provincia continuará facilitando la labor de las empresas al favorecer un entorno transparente, confiable y competitivo para los inversionistas./.