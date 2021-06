Long An, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Long An contará con cuatro complejos industriales más este año, a saber, Vinh Khang, Tan My, Tu Phuong y Hiep Hoa, anunció el Departamento de Industria y Comercio de la localidad.Se espera que los desarrolladores liberen los terrenos este mes y luego comiencen la construcción de las infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales, tráfico, suministro y drenaje de agua y electricidad, programada a concluirse para fines de este año.Una vez terminadas, las obras agregarán casi 200 hectáreas a la disponibilidad de suelos industriales de la provincia.Long An cuenta actualmente con 16 parques industriales, con una superficie total de más de dos mil 282 hectáreas y una ocupación media del 89,2 por ciento, que albergan 796 proyectos extranjeros valorados en cerca de siete mil 860 millones de dólares y 831 obras locales por un valor de más de cuatro mil millones de dólares.También registra 22 complejos industriales con una tasa de ocupación del 86,5 por ciento, donde se alojan 647 proyectos con una inversión total de 701,2 millones de dólares.El Departamento provincial de Industria y Comercio reiteró su compromiso de completar el plan de desarrollo de clústeres industriales para el periodo 2021-2030, en pos de atraer más inversiones, además de monitorear y garantizar que los desarrolladores terminen los trabajos a tiempo./.