Long An, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la provincia survietnamita de Long An emprendieron hasta abril pasado los procedimientos legales contra 29 sujetos vinculados con 14 casos de inmigración ilegal en la localidad, según informó el Comité Popular local.En específico, se llevaron a juicio cuatro casos y se solicitó a la Fiscalía Popular enjuiciar a nueve imputados relacionados con seis incidentes de entrada ilegal al país.Las autoridades también están verificando los otros casos de acuerdo con las regulaciones.Desde principios del año, Long An detectó 189 casos de entrada y salida ilegal a través de la frontera local, los cuales fueron sancionados con multas y puestos en cuarentena médica.Ante el nuevo brote del COVID-19 , el Gobierno de Long An instó a las unidades concernientes a reforzar el control fronterizo , asegurar el patrullaje y la supervisión en las zonas colindantes para prevenir la entrada y salida ilegal en la localidad, así como garantizar la recepción y cuarentena en el contexto epidémico.La fuerzas de guardia fronteriza, la policía y los organismos funcionales deben intensificar la inspección y control en la zona limítrofe, especialmente en el registro de los extranjeros que ingresan al país, además de manejar estrictamente las infracciones al respecto./.