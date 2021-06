En el acto de entrega de asistencia (Fuente: Nhan Dan)

Nghe Anh, Vietnam (VNA)- Las autoridades de esta provincia central vietnamita, entregaron de manera simbólica la Clínica médica civil militar de Nam On a la localidad laosiana de Bolikhamxay, en un acto celebrado en el puesto fronterizo de Cau Treo.La obra, valorada en unos 653 mil dólares, apoyará a la población de dicho territorio laos iano en el cuidado de su salud y en el control de la pandemia del COVID-19, según informó el periódico electrónico Nhan Dan.Además, la delegación donó alimentos, equipos y suministros médicos por un valor de 10 mil 890 dólares al gobierno y las fuerzas armadas de la provincia laosiana.Esta actividad busca fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral entre los Partidos, Estados y pueblos de Vietnam y Laos, en general, y entre Nghe An y Bolikhamxay, en particular.En la ocasión, el grupo hizo una visita a las fuerzas que trabajan en el puesto de vigilancia de prevención y control del Covid-19 en el área fronteriza entre Nghe An y Ha Tinh. También visitaron a los oficiales y combatientes en los puestos fronterizos de Thanh Thuy y Ngoc Lam, de la Guardia Fronteriza de Nghe An./.