El panorama de la provincia de Thai Binh (Fuente: VNA)

Thai Binh, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia norvietnamita de Thai Binh relajó las medidas contra el COVID-19 en la nueva normalidad , en aras de mantener los resultados logrados en dicha lucha y cumplir los objetivos del desarrollo socioeconómico.Según el documento emitido por el Comité Popular local, a partir de 1 de octubre, las personas provenientes de provincias, ciudades, localidades y regiones que no implementan el distanciamiento social contra la pandemia de acuerdo con la Directiva No. 16 / CT-TTg, al llegar a Thai Binh deben mostrar un certificado con el resultado negativo en la prueba del virus SARS-CoV-2 realizada en las últimas 72 horas y sus documentos de identificación.Con los habitantes procedentes de provincias, ciudades, localidades y áreas afectadas por la epidemia que aplican las medidas de distanciamiento social según las Directivas gubernamentales, es obligatorio asegurarse de las disposiciones mencionadas y cumplir otras regulaciones relativas.En concreto, las personas que hayan completado el ciclo de vacunación contra el COVID-19 , al visitar Thai Binh, deben someterse al aislamiento en su vivienda o lugar de residencia durante siete días a partir de la fecha de entrada, así como someterse a las pruebas médicas dos veces, entre otros.En particular, Thai Binh seguirá sin recibir a ciudadanos de provincias, ciudades, localidades y regiones que están implementando el distanciamiento social de acuerdo con la Directiva No. 16 y áreas bajo bloqueo debido a los impactos de la enfermedad, excepto en los casos necesarios como el transporte de mercancías, cumplimiento de misiones oficiales y traslado de delegaciones diplomáticas.Del 30 de septiembre hasta la víspera, Thai Binh desplegó la duodécima ronda de vacunación contra la epidemia para la población local, especialmente las personas mayores de 60 años de edad y las que cuentan con enfermedades subyacentes como pulmonares y renales crónicas, cardiovascular y diabetes./.