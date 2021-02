Barcos pesqueros faenan en el mar (Fuente:VNA)

Ben Tre, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Ben Tre planea completar la instalación del sistema de monitoreo satelital en todas las embarcaciones pesqueras locales para finales de marzo próximo, como parte de los esfuerzos por prevenir la pesca ilegal en aguas internacionales.El subdirector del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural Nguyen Van Buoi dijo que la provincia decidió poner fin a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada ( IUU ) antes del 30 de junio próximo.Las medidas tomadas incluyen la concientización entre los pobladores sobre la importancia de no violar la jurisdicción marítima de otros países, y la inspección regular del funcionamiento de los equipos instalados en las embarcaciones, precisó.Además, agregó, se realizará la recuperación de datos de buques pesqueros que pierden señales de seguimiento y se sancionarán estrictamente las infracciones al respecto./.