Fuerza funcional examina un barco pesquero en el distrito de An Bien, provincia sureña de Kien Giang. (Fuente: VNA)

Kien Giang, Vietnam (VNA)- El Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de la provincia sureña de Kien Giang refuerza la vigilancia de la calidad y la trazabilidad de origen de productos explotados en el mar.Según lo previsto, la provincia recibirá a una delegación de inspección de la Comisión Europea (CE), por quinta vez en Vietnam, sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).En consecuencia, Kien Giang estableció una lista de puertos y muelles pesqueros para monitorear de cerca la producción de productos acuáticos en los calderos locales, garantizando la trazabilidad y creando condiciones favorables para las actividades de explotación de los pescadores.A partir de finales de marzo de este año, el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural de Kien Giang organizará cinco cursos de formación sobre el seguimiento de la producción y el rastreo del origen de los productos acuáticos para funcionarios y empleados especializados en pesca en la localidad.Desde mediados de marzo hasta finales de abril de 2024, se establecerá un equipo de inspección para monitorear la producción y rastrear el origen de los productos acuáticos en los distritos, comunas y muelles pesqueros.Al mismo tiempo, el Departamento provincial de Acuicultura proporciona una lista de buques pesqueros que explotan ilegalmente la pesca a los puntos de control de la Guardia Fronteriza, unidades funcionales de distrito, ciudades costeras, islas y gestión de muelles de pesca, para realizar un seguimiento estrecho.Actualmente, los buques pesqueros de Kien Giang -de 15 metros o más- que atracan en los puertos designados de Tac Cau y An Thoi son monitoreados y rastreables hasta el origen del 100% de la producción de productos pesqueros cargados y descargados a través del puerto./.