Autoridades de la provincia de Quang Ngai inspeccionan las tareas de lucha contra la pesca ilegal en la localidad. (Fuente:VNA)

Quang Ngai (VNA) - Las agencias de la provincia costera central de Quang Ngai están implementando simultáneamente medidas enérgicas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).En los puertos pesqueros de la provincia, los guardias fronterizos y el personal de las Oficinas de Control de Pesca IUU de los puertos se están coordinando para supervisar los buques pesqueros que ingresan o salen de los puertos, asegurando que todos los buques tengan todos los documentos requeridos y operen el sistema de seguimiento de buques (VMS) antes de hacerse a la mar, así como comprobar el origen de las capturas antes de expedir los certificados.El teniente coronel Nguyen Ngoc Thanh, jefe adjunto del Estado Mayor de la Guardia Fronteriza de Quang Ngai, dijo que controlan de cerca todas las embarcaciones de 15 metros de largo o más o las que pescan en alta mar para ver si tienen suficientes licencias y equipo técnico de seguridad, especialmente el VMS.Sin los documentos y equipos requeridos, los buques no pueden salir de los puertos, indicó.Destacó que la sensibilización de los pescadores sobre la pesca ilegal desempeña un papel importante en esta lucha. Todos los pescadores locales se comprometen a decir "No" a la pesca ilegal El director del Subdepartamento de Pesca de Quang Ngai, Nguyen Van Muoi, reiteró que siendo consciente de la importancia de la próxima inspección de la Comisión Europea, el Comité Directivo provincial para combatir la pesca IUU ha propuesto muchas soluciones.Según estadísticas del Departamento provincial de Agricultura y Desarrollo Rural, al mes de febrero, la provincia contaba con tres mil 643 embarcaciones con licencias de pesca. Se requiere un total de dos mil 947 buques con una eslora de 15 metros o más para instalar el VMS.Desde principios de 2023, las autoridades locales han atendido a 249 barcos pesqueros por perder la conexión del VMS y a 33 barcos por cruzar la frontera marítima permitida. Cincuenta y seis buques que cometieron 58 infracciones fueron multados con más de 405 mil 600 dólares./.