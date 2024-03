La ministra del Interior y de Salud de Dinamarca, Sophie Løhde Jacobsen y su delegación mantienen conversaciones con estudiantes de la Universidad de Medicina y Farmacia de Thai Binh (Fuente: VNA)

Thai Binh, Vietnam (VNA)- La vicepresidenta del Comité Popular de la provincia norteña de Thai Binh, Tran Thi Bich Hang, destacó hoy la productiva cooperación en materia de salud con Dinamarca, durante su reunión con una delegación del Ministerio del Interior y de Salud de ese país.



Dijo que esta provincia tiene un sistema de salud desarrollado. Recientemente, el sector sanitario local ha aplicado muchas técnicas nuevas y modernas al tratamiento, ayudando así a mejorar la atención sanitaria pública.



En particular, señaló, los programas estratégicos de cooperación sanitaria sobre enfermedades no transmisibles entre Vietnam y Dinamarca, implementados a modo de prueba en Thai Binh, han entrado en la segunda fase y obtenido resultados positivos, ayudando a mejorar la capacidad de los trabajadores del sector, así como a condiciones sanitarias locales.



Expresó su esperanza de que la parte danesa continúe promoviendo actividades de cooperación en la provincia en el futuro.



Por su parte, la ministra danesa de la cartera, Sophie Løhde Jacobsen, afirmó que su país es fuerte en medicina preventiva y calidad de la atención de salud pública.



Dados los resultados de la cooperación obtenidos hasta ahora, expresó la voluntad de continuar fortaleciendo las asociaciones y mejorando la eficacia de la prevención y el control de enfermedades no transmisibles entre Thai Binh y Dinamarca.

El mismo día, la delegación danesa visitó la Universidad de Medicina y Farmacia de Thai Binh./.