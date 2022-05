Nghe An, Vietnam (VNA)- Las provincias vietnamita de Nghe An y laosiana de Xiangkhouang toman diversas medidas encaminadas a promover y fomentar las relaciones bilaterales, según Le Hong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de esta localidad de Vietnam.Agregó que la cooperación entre Nghe An y Xiangkhouang constituye una tarea estratégica y significativa para la causa revolucionaria de ambas naciones, en general, y de las localidades, en particular. Nghe An registra actualmente unas 90 empresas inversionistas en el mercado laosiano con un capital total de 200 millones de dólares, principalmente en los sectores de minería, hidroelectricidad, turismo y producción de materiales de construcción, reveló el funcionario.También respalda a Xiangkhouang en la capacitación de recursos humanos de alta calidad, la construcción de un hospital de amistad con 200 camas, así como la lucha contra el contagio de la COVID-19.Mientras tanto, la provincia laosiana ofrece asistencia a la parte vietnamita en la búsqueda de restos de los combatientes voluntarios caídos en esa localidad.Hasta el momento, las dos partes lograron buscar y recolectar en más de 12 mil osamentas de mártires para su entierro en la tierra natal./.