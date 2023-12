Kien Giang, Vietnam (VNA)- La Guardia Fronteriza de la provincia survietnamita de Kien Giang se empeña en implementar drásticamente las labores de prevención y lucha contra la pesca ilegal , no declarada y no reglamentada (IUU), a fin de contribuir a los esfuerzos por levantar la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (UE) a los productos pesqueros del país.En 2023, la Guardia Fronteriza de Kien Giang lanzó un movimiento de emulación contra la IUU , sus estaciones ayudaron a más de cinco mil capitanes y unos 16 mil tripulantes a firmar el compromiso de no faenar en aguas extranjeras, emitieron miles de folletos y documentos de propaganda contra la pesca ilegal, y obsequiaron miles de banderas nacionales a los pescadores.Las unidades relevantes realizaron más de mil 280 patrullas para proteger las fronteras y las aguas territoriales, y detectar y manejar violaciones en la explotación de productos del mar, con la participación de miles de oficiales y soldados.La Guardia Fronteriza provincial continúa desplegando estrictamente los documentos rectores del Gobierno, ministerios y ramas pertinentes sobre la lucha contra la IUU.Con el mismo motivo, el Comité Popular de la provincia de Ba Ria-Vung Tau efectuó la víspera una reunión con el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural y otros departamentos y ramas relevantes de la localidad sobre la implementación de las medidas de respuesta a la pesca ilegal./.