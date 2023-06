La portada del libro (Foto: VNA)

Berlín (VNA) El periodista alemán Hellmut Kapfenberger presentó su nuevo libro, que constituye una colección de escritos y fotografías sobre la guerra de Vietnam en 1972 recopilados cuando trabajaba como corresponsal residente en Hanoi de la Agencia de Noticias ADN de la República Democrática Alemana y el periódico Neues Deutschland (Nueva Alemania).Al intervenir en el reciente acto de lanzamiento de esta obra en Berlín, el ministro consejero vietnamita Chu Tuan Duc evaluó altamente los profundos sentimientos que el periodista Kapfenberger le ha dado a Vietnam.A su criterio, lo que el reportero escribió sobre Vietnam ayudará a los amigos y lectores alemanes a obtener una mejor comprensión de la nación indochina, ayudando así a promover las sólidas relaciones entre los pueblos de los dos países.Titulado "Vietnam 1972. Ein Land unter Bomben. Mit Notizbuch und Kamera im Norden unterwegs" (Vietnam 1972. Un país bajo las bombas. Viaje por el Norte con libreta y cámara), el libro de 256 páginas presenta una gran cantidad de escritos y 36 fotografías que el autor tomó en el Norte de Vietnam, brindando a los lectores un panorama y una imagen real sobre la guerra de resistencia del pueblo vietnamita, especialmente en la dura lucha de 1972.En su primera parte, el libro repasa los principales hitos en la historia de la revolución vietnamita desde 1945 hasta 1965, cuando Estados Unidos comenzó a llevar sus primeras tropas al Sur de Vietnam y bombardeó el Norte, con el fin de obligar a Vietnam a sentarse a la mesa de negociaciones.El autor subrayó que Estados Unidos roció la agente naranja/dioxina en Vietnam no desde 1965 sino desde 1961 y duró hasta 1971. El rociado de este químico tóxico ha dejado consecuencias devastadoras para los vietnamitas y sus descendientes.Décadas después de que terminó la guerra, alrededor de un millón de vietnamitas, incluidos unos 100 mil niños, en su mayoría con defectos de nacimiento, aún sufren las consecuencias de este crimen. Incluso hoy, en la cuarta generación, cada año nacen unos seis mil niños con anomalías congénitas o enfermedades graves.Según el autor, nadie puede decir cuándo terminará el incalculable sufrimiento del pueblo vietnamita. Los perpetradores de los crímenes nunca fueron procesados y las víctimas vietnamitas no fueron indemnizadas por EE. UU., mientras que en 1984, miles de soldados estadounidenses afectados por la agente naranja fueron indemnizados por los fabricantes con 180 millones de dólares.Kapfenberger señaló que Vietnam está haciendo todo lo posible para apoyar a las víctimas de dioxina. Cuando terminó la guerra, EE. UU. continuó castigando a Vietnam durante casi dos décadas con estrictas medidas de embargo y bloqueo. No fue hasta principios de la década de 1990 que el presidente estadounidense, George H. W. Bush, inició las primeras negociaciones sobre la normalización de las relaciones bilaterales.En su introducción, la Editorial Wiljo Heinen escribió que 1972 fue un año terrible cuando Estados Unidos, bajo el mando del presidente Richard Nixon y el secretario de Estado Henry Kissinger, intentó quebrar la resistencia del pueblo vietnamita con una cruel campaña de bombardeos.La información e imágenes recogidas por el periodista Kapfenberger, introducidas en el libro, reflejan las devastadoras consecuencias de los ataques contra civiles que han dejado miles de muertos y convertido pueblos y aldeas en ruinas y cenizas.Según la Editorial, los testimonios de Kapfenberger no son sólo documentos contemporáneos sino también una demostración de solidaridad con una nación que se puso de pie para luchar por su propia independencia y libertad.El periodista Kapfenberger , nacido en 1933, trabajó como reportero residente en Vietnam en los períodos 1970-1973 y 1980-1984. Después de regresar a casa, se unió activamente a las actividades de solidaridad con Vietnam.También realizó cientos de noticias, artículos y reportajes sobre Vietnam, lo cual contribuyó al impulso del desarrollo del movimiento de solidaridad con Vietnam tanto durante la guerra como en los primeros años de la reconstrucción del país.Kapfenbergerer recibió la Medalla de la Amistad del Presidente de la República Socialista de Vietnam por sus destacados logros en la construcción, consolidación y mejora de la amistad y la cooperación multifacética entre los dos países./.