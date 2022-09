PV GAS realiza primer envío de propano refrigerado al complejo petroquímico de Vietnam (Fuente: PVN)

Hanoi (VNA)- El envío de propano refrigerado comercial desde el puerto de Al Amindi en Kuwait constituye el primer cargamento al respecto de la empresa de PV Gas Trading, de la Corporación de Gas de Vietnam (PV GAS), dirigido al puerto de Long Son, y también las primeras toneladas de materias primas para el Complejo Petroquímico del Sur.

PV Gas Trading completó recientemente con éxito la conexión de tuberías desde el transportador de gas licuado del petróleo (GLP) BU SIDRA al sistema de entrada de propano de la firma petroquímica Long Son (LSP) del complejo petroquímico del Sur para iniciar la producción.



El hecho no solo aporta valor comercial, sino que también afirma el prestigio, la posición y la marca de PV GAS, así como de PV GAS Trading en el mercado de comercialización de gas nacional y regional.



Estas son también señales positivas para el lanzamiento de la estrategia comercial y el desarrollo del mercado de materias primas de gas para petroquímicos de PV GAS.



Tras más de 30 años de establecimiento y desarrollo, PV GAS ha estado en todas las etapas, campos, productos y servicios del gas no solo en el país sino también expandiéndose paulatinamente a los mercados regionales e internacionales.



Con el lema "no descanses en la victoria", aprovechando la fortaleza y la posición de liderazgo, junto con el apoyo del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (PVN), PV GAS siempre se enfoca en la estrategia de desarrollo del mercado, a la par de concentrarse en cambiar la estructura del mercado desde clientes que usan gas como combustible hasta los que utilizan gas como materia prima.



Además, necesita determinar la implementación de la estrategia de desarrollo del mercado del gas para el período 2022-2030 con un enfoque en el desarrollo de clientes no eléctricos, la cual enfrentará muchos desafíos y dificultades, especialmente con una competencia feroz porque el mercado del gas en el mundo fluctuó con fuerza debido a factores geopolíticos.

(Fuente: PVN)



La Corporación de Gas de Vietnam (PV GAS) figura entre las 20 empresas más rentables del país indochino en 2021 y por quinto año consecutivo en el grupo de alto rango del ranking PROFIT-500, según un informe de la Sociedad Anónima de Vietnam Report y el periódico electrónico VietNamNet.

La misma fuente precisó que PV GAS ha liderado en términos de ingresos y ganancias el Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam (Petrovietnam), y también constituye una entidad que ha pagado el mayor impuesto de renta empresarial en el país durante los últimos años.

En la etapa 2020-2021, esta empresa fue honrada por novena vez consecutiva por la revista estadounidense Forbes en la lista de las 50 compañías más cotizadas en Vietnam, y constituye una de las 124 entidades con productos que han logrado la marca nacional, aparte de encontrarse en el grupo de 300 firmas con actividades comerciales más eficaces en Asia junto a otros títulos.

Cabe destacar que PV GAS se desarrolla incesantemente y cumplió la mayoría de los objetivos y misiones trazadas en la etapa 2016-2020.

En concreto, los sistemas de recolección, importación, exportación, transporte y tratamiento de gas de PV GAS en todo el país operan de manera segura y estable, representando del 46 al 64 por ciento de la participación del mercado del gas licuado del petróleo a nivel nacional.

En la actualidad, los activos totales de PV GAS superan los dos mil 740 millones de dólares, por lo que deviene una de las empresas más cotizadas, con una alta tasa de dividendos en efectivo durante los últimos cinco años.

En 2021, PVGAS Trading alcanzó por primera vez desde su fundación el 70 por ciento de la cuota de suministro de GLP en la nación con el ingreso de mil 500 millones de dólares, resaltó.



En la actualidad, PV GAS y PVGAS Trading encabezan las tareas de garantía de seguridad de la energía nacional del Grupo de Petróleo y Gas de Vietnam./.