El teniente general To An Xo, jefe de Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, habla en el evento (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam se empeña hoy en garantizar el ritmo de la investigación de los casos de corrupción como el acontecido en la empresa Viet A y el relacionado con la operación desde 2020 de vuelos de repatriación de connacionales atrapados en países extranjeros debido a la COVID-19.El teniente general To An Xo, jefe de Oficina y portavoz del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, subrayó al respecto la víspera en Hanoi durante una rueda de prensa ordinaria del Gobierno.En la reunión, An Xo subrayó que en el caso acontecido en Viet A, empresa que subió el precio de los kits de prueba RT-PCR de COVID-19 y sobornó a funcionarios de salud para la venta de los mismos, las fuerzas de seguridad detuvieron a 28 acusados.Mientras, en el caso de vuelos de repatriación de connacionales atrapados en el extranjero debido a la COVID-19 , 21 implicados en el Departamento Consular de la Cancillería fueron sometidos a procedimiento legal.En tanto, en el caso del grupo Tan Hoang Minh, se realizó el proceso legal contar siete acusados y el monto de activos bloqueados se situó en alrededor de 173,9 millones de dólares.Afirmó que el punto nuevo en los casos económicos radica en el control de bienes de los imputados para que las víctimas, las personas y el Estado no sean afectados./.