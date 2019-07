La delegación vietnamita asiste a la XIII Conferencia de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. (Fuente: qdnd)

Bangkok (VNA)- La XIII Conferencia de Ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ADMM) se desarrolló hoy en Bangkok, Tailandia, con el tema “Seguridad sostenible”.El ministro de Defensa de Vietnam, Ngo Xuan Lich, junto con dirigentes militares de otros países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), asistieron al evento, que contó también con la presencia del secretario general del bloque, Lim Jock Hoi.En su intervención, Xuan Lich destacó el aumento de los desafíos para la seguridad regional, especialmente la creciente competencia entre potencias mundiales, que afecta directamente a la ASEAN .En este contexto, reiteró la necesidad de fortalecer la solidaridad, promover la autodeterminación y el papel de liderazgo del bloque en los mecanismos de cooperación de la región.Los ministros discutieron el tema de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), una de las iniciativas de Tailandia para elevar la conciencia sobre el impacto de este problema en la seguridadSegún los titulares, la IUU es un factor potencial que conduce a desafíos de seguridad no convencionales, como el tráfico de personas, el contrabando de bienes, de armas y drogas, así como a la piratería.Los recursos financieros procedentes de la IUU pueden estar relacionados con los ataques terroristas, señalaron.Al respecto, el ministro vietnamita reafirmó el respaldo de Hanoi a los esfuerzos conjuntos de la región, y añadió que el país adopta las medidas necesarias para evitar que sus pescadores violen las aguas de otros países, así como para impedir que los de otras naciones violen las aguas de Vietnam.Sobre esa base, el Ministerio de Defensa vietnamita apoya y participará activamente en la iniciativa de Tailandia para promover el papel de las Fuerzas Armadas y las agencias de defensa en el tema de la IUU.En la cita, los ministros también acordaron intensificar la cooperación para enfrentar los problemas de terrorismo, desastres naturales, búsqueda y rescate, seguridad cibernética, fomento de confianza, y otras cuestiones relacionadas con la seguridad y la libertad de la navegación marítima y aérea, así como con la colaboración en operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones unidas.Reafirmaron el rol central de la ASEAN como motor principal de la estructura de seguridad en esta región en desarrollo.Reiteraron la importancia del perfeccionamiento de un Código de conducta de las partes concernientes en el Mar del Este (COC), y sus compromisos de cumplir cabal y efectivamente la Declaración al respecto (DOC).En la conferencia, se adoptaron varios documentos importantes, tales como la Evaluación de las Iniciativas ADMM para garantizar una cooperación sustantiva, el Documento conceptual sobre la expansión de la infraestructura de comunicación directa de la ASEAN, y los Términos de referencia de la iniciativa “Nuestro ojo”.También se aprobó el Documento Conceptual sobre el Establecimiento de la Conferencia Médica Militar de la ASEAN, la Guía interactiva marina ADMM, la Declaración conjunta de la XIII Conferencia ADMM sobre "Seguridad sostenible", y la Evaluación de las tareas de los actuales grupos de expertos de ADMM (ampliada, que incluye a China, Estados Unidos, Rusia y Japón).La XIII ADMM también adoptó el Documento conceptual sobre el papel de los organismos de defensa, y las fuerzas militares de la ASEAN, en el apoyo a la gestión de las fronteras.La parte vietnamita apreció y apoyó la iniciativa del Ministerio de Defensa de Tailandia.Como el principal órgano responsable de garantizar la seguridad y protección en las zonas fronterizas, el Ministerio de Defensa de Vietnam presta gran atención a la promoción de la cooperación entre las fuerzas de protección fronteriza con los países vecinos.Los ministros también mencionaron algunos otros contenidos, como la preparación para la sexta reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN (ADMM) y la ampliada ADMM .Tras concluir de la conferencia, los delegados firmaron la Declaración conjunta de la XIII ADMM sobre "Seguridad sostenible".El documento reafirma el fortalecimiento de la cooperación de Defensa entre los países miembros de la ASEAN, así como con los socios.Ratifica además la importancia de mantener y promover la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de la navegación marítima y aérea en el Mar del Este, así como la necesidad de fortalecer la confianza mutua y actuar con moderación las acciones que puedan complicar la situación, y resolver las disputas por medios pacíficos, en concordancia con las leyes universales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNLCOS) de 1982.También reitera la importancia de implementar pleno y efectivamente el DOC, hacia el perfeccionamiento de la primera lectura del Borrador Único del Documento de Negociación del COC en 2019, allanando el camino para la pronta conclusión de las negociaciones de un código efectivo y práctico. – VNA .