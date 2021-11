El secretario general del Partido Comunista de Vietnam , Nguyen Phu Trong, habla en el evento (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, enfatizó hoy el propósito de la Fiesta de Gran Unidad Nacional de consolidar y promover el derecho del pueblo de ser dueño del país, elevar el espíritu revolucionario, y honrar la fuerza de la comunidad, en contribución a la implementación exitosa de las tareas políticas y socioeconómicas de la nación.

Al asistir a la Fiesta de Gran Unidad Nacional celebrada en la comuna de Yen So del distrito de Hoai Duc de Hanoi, con motivo del Día Tradicional de la Frente de la Patria de Vietnam (el 18 de noviembre), el dirigente alabó los logros alcanzados por el Comité del PCV, el gobierno y el pueblo de la localidad en los últimos años.

En particular, resaltó el reconocimiento de la comuna de Yen So como nueva área rural estándar bajo el Programa nacional de construcción del nuevo campo en el periodo 2011-2015, el aumento del ingreso promedio per cápita de los pobladores locales este año a casi tres mil dólares al año, más alto que el nivel general de la capital, y la erradicación de la pobreza.

En el contexto del complicado desarrollo de la pandemia del COVID-19, instó a los habitantes de Yen So a continuar impulsando la buena tradición de unidad nacional, implementar energéticamente la Resolución del XIII Congreso Nacional del PCV, además de participar activamente en los movimientos de emulación patriótica.

Asimismo, exigió a los pobladores de Yen So, en particular, y de Hanoi, en general, seguir promoviendo la gloriosa tradición revolucionaria, la excelente identidad cultural y la fuerza de la gran unidad nacional, por la construcción de la capital cada vez más próspera, civilizada y moderna.

En esta ocasión, el secretario del Comité del Partido en Hanoi, Dinh Tien Dung; el presidente del Frente de la Patria de Vietnam, Do Van Chien; y el jefe de la Oficina del Comité Central del Partido, Le Minh Hung, entregaron obsequios a la comuna de Yen So, además, a 11 familias más sobresalientes y a 10 hogares afectados por el COVID-19 en la localidad./.

VNA