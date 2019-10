Un rincón de la ciudad de Ha Long (Fuente: VNA)

Los ingresos por turismo superaron los 682,6 millones de dólares, para un aumento del 35 por ciento anual.El sitio del Patrimonio Mundial de la Bahía de Ha Long ahora alberga alrededor de 500 embarcaciones, 189 de ellas ofrecen alojamiento durante la noche.Las autoridades municipales inspeccionan regularmente la calidad del servicio en restaurantes, instalaciones de alojamiento, áreas de entretenimiento y centros comerciales.En los últimos nueve meses, se recibieron 141 llamadas a través de líneas directas y se atendieron rápidamente las quejas de los visitantes, mejorando así la satisfacción de los mismos.Los productos vendidos en supermercados y centros comerciales garantizan una calidad con un origen claro.La infraestructura turística también se mejora, incluida la carretera 18A, mientras que se amplía una vía costera que une la ciudad de Ha Long con la vecina de Cam Pha.En agosto, la revista de viajes británica Rough Guides incluyó la Bahía de Ha Long en su selección de los 100 lugares más bellos para visitar el próximo año.En Rough Guides to the 100 Best Places on Earth, la revista describe "la dispersión de pináculos de piedra caliza que sobresalen de las suaves aguas de la bahía de Ha Long", a unas cuatro horas al noreste de Hanoi, como una "vista increíble". La bahía fue el único destino vietnamita incluido en esa lista.En septiembre, la bahía de Ha Long fue nombrada como una de las atracciones más populares de Asia, según el South China Morning Post (SCMP), con sede en Hong Kong.Alrededor de 5,2 millones de extranjeros visitaron ese destino en 2018, un 22 por ciento más que hace un año, lo que representa el 30 por ciento de los 15,6 millones de turistas extranjeros que llegan a Vietnam./.