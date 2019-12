Delegados internacionales felicitan a Vietnam en la sesión del Comité Intergubernamental de la Convención de 2003 (Fuente: VNA)

París, 13 dic (VNA)- La Práctica Then de las minorías étnicas Tay, Nung y Thai de Vietnam fue reconocida hoy (hora de Vietnam) por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ) como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.Tal decisión fue adoptada en el marco del XIV período de sesiones anual del Comité Intergubernamental de la Convención 2003 para la Salvaguardia de esas herencias, que se desarrollará hasta mañana en Botogá, de Colombia.De acuerdo con los expertos, ese hecho contribuye a ampliar la presencia de Vietnam en el mapa de patrimonios culturales inmateriales del mundo y se considera fruto de un proceso de preparación duradero y meticuloso de los órganos tanto dentro como fuera del país para el perfeccionamiento del expediente al respecto.Por otro lado, el mencionado logro se debe, además, al empeño en proveer informaciones relativas a los países miembros del Comité Intergubernamental de la Convención 2003, para que los mismos conozcan mejor sobre los valores de la Práctica y apoyen, así, el expediente correspondiente.De acuerdo con especialistas, la inclusión de la Práctica Then en la lista de patrimonios culturales inmateriales coadyuvará a ampliar los valores de la misma en la vida religiosa de las comunidades de Tay, Nung y Thai en el país indochino, y a evidenciar la diversidad de la cultura vietnamita, así como a enriquecer el tesoro de las herencias culturales en el mundo.La Práctica Then constituye el décimotercer herencia cultural de Vietnam reconocida por la UNESCO, después de Nha Nhac (Canto Real de la ciudad imperial de Hue), el espacio de la cultura de gongs de Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental), Quan Ho (Canto Dual), Ca Tru (Canto Ceremonial), el festival del Santo Giong, Canto Xoan, el culto a los reyes Hung, Don Ca Tai Tu (Canto de aficionados del Sur), los Cantos Vi y Giam, el Juego de la Soga, y el Bai Choi (un género de arte popular, que combina música, poesía, actuación, pintura y literatura), así como el culto a la Diosa Madre.Then se considera un rito imprescindible en la vida religiosa de los grupos minóricos Tay, Nung y Thai de Vietnam, que refleja la concepción sobre el ser humano, la naturaleza y el universo. En esa ceremonia, el mago Then dirige al ejército Yin desde tierra hasta el cielo para rendir ofrendas a los dioses, a fin de pedir la paz, la felicidad, la buena suerte, entre otros deseos.Al inicio, los maestros empiezan a cantar y tocar la cítara Then. La ofrenda se varía dependiendo del objetivo del culto y/o del santo o genio al que se dedica. El rito se puede realizar al aire libre o ante del altar del mago Then./.