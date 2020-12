El banco comercial Sai Gon- Hanoi (SHB) se convirtió en el único representante vietnamita en ser honrado como Banco del Año 2020 por la Revista The Banker . (Fuente:VNA)

Hanoi, 24 dic (VNA) El banco comercial Sai Gon- Hanoi (SHB) se convirtió en el único representante vietnamita en ser honrado como Banco del Año 2020 por la Revista The Banker.Se trata de la cuarta vez que la entidad bancaria recibe ese prestigioso reconocimiento de The Banker, dependencia del Grupo de Comunicación y Finanzas Financial Times con sede principal en Londres, el Reino Unido. Ese premio pretende enaltecer anualmente a los mejores bancos en 120 países y territorios en el mundo.El apoyo al segmento de las medianas y pequeñas empresas siempre ha sido una actividad clave de SHB, lo que plasma las grandes contribuciones del banco al desarrollo nacional en los últimos tiempos, por lo que ganó la distinción internacional.De acuerdo con la Revista, SHB vietnamita cuenta también con una serie de productos y servicios flexibles y soluciones de tecnologías avanzadas encaminados a aumentar intereses de sus clientes.En 2020, SHB lanzó un paquete crediticio de mil 86 millones de dólares con diversas preferencias en tasas de interés de préstamos y costos de servicios bancarios, al tiempo que ha respaldado a los clientes que atraviesan dificultades, debido a los impactos de la pandemia del COVID-19./.