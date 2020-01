Hanoi, (VNA)- Junto con el desarrollo de la tecnología de transporte multimodal, se registra en Vietnam el rápido desarrollo de los servicios logísticos, creando así un nuevo aspecto para el sector industrial marítimo.

Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



Las empresas de transporte tanto terrestre y ferroviario, como marítimo y aéreo, así como los operadores de almacén y distribuidores participan conjuntamente en la cadena de producción, suministro y consumo de productos.



Actualmente, el país tiene 45 puertos marítimos, con unos 260 puertos, 18 muelles y transbordos, cuya capacidad de diseño total alcanza los 544 millones de toneladas al año.



Mientras tanto, el sistema de carreteras tiene una longitud total de 571 mil kilómetros, incluidos unas 24 mil kilómetros de carreteras nacionales, más de 810 kilómetros de autopista, 25 mil km de carreteras interprovinciales, y el resto son caminos rurales.



Con respecto a la red ferroviaria nacional, Vietnam dispone de siete rutas principales, con una longitud total de casi tres mil 160 kilómetros, y 22 aeropuertos, incluidos nueve internacionales. Estas se consideran grandes ventajas en el desarrollo del sistema logístico del país indochino.



En el proceso de apertura de la economía y la integración internacional, Vietnam ha obtenido importantes avances con la firma de 14 Tratados de Libre Comercio (TLC), incluido el Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP).



Los acuerdos comerciales sellados constituyen una base importante para que Vietnam abra un gran espacio de cooperación y cree un ambiente favorable para los inversores foráneos en diferentes campos, de los cuales los servicios logísticos.



El gobierno vietnamita presta especial atención al desarrollo de la industria logística, al considerarla como un rubro económico de alto valor agregado. Sin embargo, la contribución de la industria logística al Producto Interno Bruto (PIB) es modesta, representando solo un 4 por ciento, y el pago para los servicios logísticos en los costos de las empresas en Vietnam es muy alto.



Vietnam no dispone aún de planes de conectividad entre carreteras y vías fluviales, modos principales de transporte de mercancías.



Otra deficiencia es que la inversión en la infraestructura de transporte de Vietnam sigue siendo principalmente para carreteras, en lugar de otras vías con gran capacidad y precios competitivos, como el transporte fluvial y ferroviario. Esto limita la elección de los métodos de transporte y causa la tranca en la cadena de servicios de logística, lo que aumenta los costos de los servicios logísticos para las empresas.



Tran Duc Nghia, director general de Delta International Co., Ltd dijo que las empresas locales no han adoptado medidas para acelerar la aplicación de tecnología de la información en su operación, especialmente en los servicios de transporte por carreteras, servicios que representa más del 77 por ciento del mercado del transporte nacional. Esto impide que las empresas operen de manera efectiva, reduzcan los costos y mejoren la calidad del servicio.



A partir de este hecho, dijo que las agencias de gestión estatales y las unidades portuarias, las líneas aéreas y navieras deben tomar la iniciativa en la aplicación de la informática en sus gestiones.



“La Asociación de Logística de Vietnam ha propuesto el despliegue de una orden de entrega electrónica. Si se implementa este sistema, ahorrará millones de horas de trabajo de toda la sociedad cada año. Sin embargo, para implementar dicho sistema, necesitamos los esfuerzos de toda la sociedad en la que las empresas deben ser compatibles para conectarse y las agencias de gestión estatales deben estar listas para conectarse", expresó Duc Nghia.

El primer ministro vietnamita aprobó en 2017 el Plan de Acción para mejorar la competitividad y desarrollar servicios logísticos en Vietnam hasta 2025, confirmando que la logística desempeña un papel importante en la estructura general de la economía nacional, en contribución al desarrollo de la conexión y promoción del desarrollo socioeconómico de todo el país, así como de cada localidad, mejorando así la capacidad competitiva de la economía.



Para implementar la Estrategia Marítima de Vietnam, hasta ahora, los sectores y localidades han desarrollado estrategias y planes de acción para cada sector.