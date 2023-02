Interpretan el canto popular Quan ho en el barco (Fuente:VNA)

Bac Ninh, Vietnam (VNA)- El Festival “Ve mien Quan ho” (Al pueblo del Quan ho) tendrá lugar del 24 al 28 de febrero en la norteña provincia vietnamita de Bac Ninh con amplia gama de actividades culturales y artísticas.

En especial, se efectuará un programa de intercambio entre Bac Ninh y varias localidades del país a través de la presentación de los patrimonios culturales intangibles reconocidos por la UNESCO, tales como la antigua música de la corte real de Hue, el canto Ca Tru de Hanoi, el canto Xoan de Phu Tho, el arte de Bai Choi de Quang Nam, Don Ca Tai Tu de la región sureña, la Práctica Then de Bac Giang, el canto de Vi Dam de Ha Tinh y el espacio cultural de gongs de las Tierras Altas Centrales, según informó el periódico Nhan Dan.



También se ofrecerá un programa artístico para lucir la quintaesencia del canto popular Quan ho; un concurso entre participantes de ese arte; una ceremonia de entrega del certificado de reconocimiento a la estatua de Quan The Am (Bodhisattva Avalokiteshvara) en el templo Cung Kiem, un tesoro nacional; una exposición titulada “Viaje de los colores de los patrimonios culturales inmateriales de las regiones”; y exposición de productos OCOP (Cada comuna, un producto) de Bac Ninh.



La iniciativa se propone continuar cumpliendo el compromiso con la Unesco de preservar y promover los valores del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, así como desarrollar la cultura y la gente de Bac Ninh hasta 2030, a tono con los requerimientos del desarrollo sostenible.

También será una oportunidad para presentar a amigos nacionales e internacionales sobre las tradiciones culturales únicas, así como mejorar la comprensión de la comunidad sobre la cultura y la gente de Bac Ninh./.