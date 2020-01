Ciudad Ho Chi Minh, 07 ene (VNA) – Un acto conmemorativo por el 41 aniversario de la victoria sobre el régimen genocida de Pol Pot en Camboya se celebró hoy en esta ciudad sureña vietnamita.

Los delegados en el evento (Foto; VNA)

El evento, realizado por la Unión de Organizaciones de Amistad de Ciudad Ho Chi Minh, en coordinación con el Consulado General de Camboya en esta urbe, también marcó el 40 aniversario de la fundación de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya.Durante su intervención en el evento, el cónsul general de Camboya, Sok Dareth, expresó su profunda gratitud al Partido Comunista, el Gobierno, expertos y soldados voluntarios de Vietnam por su sacrificio para ayudar a liberar a su país del sangriento régimen de Pol Pot el 7 de enero de 1979.El pueblo camboyano siempre tiene en cuenta que el 7 de enero es el segundo cumpleaños de la nación, y que no habría la actual Camboya sin la victoria de aquella fecha, dijo.El diplomático enfatizó que el desarrollo en todos los sectores de Camboya en los últimos 41 años no puede separarse de la estrecha cooperación entre los gobiernos y pueblos de Vietnam y Camboya, especialmente el apoyo de Hanoi, en general, y de Ciudad Ho Chi Minh, en particular, al país vecino.La buena vecindad, la amistad tradicional y la cooperación integral entre los dos países han sido fomentadas por sus líderes y pueblos, y se están desarrollando de manera sostenible, trayendo beneficios prácticos a cada país, enfatizó.A su vez, el presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Camboya de Ciudad Ho Chi Minh, Truong Minh Nhut, destacó la importancia histórica de ese triunfo y señaló que también es un hito del espíritu de solidaridad internacional y la amistad especial entre ambos países.Afirmó que la asociación está haciendo todo lo posible para fortalecer y expandir los lazos de cooperación entre Vietnam y Camboya, en general, y entre esta metrópolis y las localidades camboyanas, en particular.Informó que su entidad ha organizado muchas actividades de amistad, como intercambios culturales y artísticos, visitas mutuas y actividades de caridad para los necesitados en Camboya.