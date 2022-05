Hanoi (VNA)- The Travel , una revista especializada en experiencias de viaje, publicó recientemente un artículo (de la autora canadiense Robynne Trueman) que enumera los países con el mejor café del mundo, y se ha publicado en la parte superior de ese artículo menciona el café con leche helado de Vietnam.El autor cree que la forma de beber y preparar el café en cada localidad está impregnada de la cultura y las tradiciones indígenas. Por lo tanto, aprender sobre la cultura cafetera de un país también ayuda a los visitantes a conocer más sobre el país en sí.Según el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam, en Vietnam, el café no es solo una bebida para comenzar un nuevo día, es algo que la gente puede disfrutar por la mañana, al mediodía e incluso por la noche. Vietnam tiene uno de los mejores cafés del mundo , y hay dos bebidas únicas que todo visitante debería probar durante su visita. El café helado vietnamita consiste en café tostado medio u oscuro con hielo, combinado con leche condensada. Es la bebida perfecta para un día caluroso.Otro café único que los visitantes no deben perderse cuando vienen a Vietnam es el café con huevo.El café es un producto popular en Vietnam y en todo el mundo. Actualmente hay más de 70 países productores de café, pero la mayor parte de la producción mundial de café proviene de 5 grandes productores: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía. Todos estos principales países productores están ubicados en el llamado “Cinturón de frijoles”, que se encuentra entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Cáncer./.