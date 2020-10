La delegación de las autoridades de Hanoi, encabezada por su secretario del Comité del Partido Comunista, Vuong Dinh Hue, rindió hoy homenaje al emperador Ly Thai To (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- Una delegación de las autoridades de Hanoi, encabezada por su secretario del Comité del Partido Comunista, Vuong Dinh Hue, rindió hoy homenaje al emperador Ly Thai To (974-1028), fundador de Thang Long-Hanoi.La representación de Hanoi colocó inciensos en el Monumento del antiguo ciudadela imperial Hoa Lu, en la provincia norteña de Ninh Binh, en ocasión del 1010 aniversario de la fundación de Thang Long-Ha Noi. Ly Thai To , primer emperador de la dinastía Ly, decidió trasladar su capital desde Hoa Lu, a Dai La (antiguo nombre de Hanoi) en el año 1010.El Monumento del antiguo ciudadela imperial Hoa Lu se encuentra en Trang An , reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural y natural de la humanidad, ciudadela imperial de las dinastías Dinh, Le y Ly, con importantes reliquias históricas.En la misma jornada, se ofrecieron homenaje ante el Monumento del Rey Ly Thai To en el templo Do, en la provincia norteña de Bac Ninh./.