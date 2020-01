Hanoi, (VNA)- En el callejón de Nghia Dung, Hanoi, se encuentra un pequeño edificio llamado School on the Boat. Es la escuela de 30 niños desfavorecidos que viven a lo largo del río Rojo y en el barrio de Long Bien. El sitio es una dirección confiable para las familias pobres que aspiran a un futuro mejor para sus hijos.

(Fuente: thoidai.com.vn)

Lucie Ferro, de Francia, es la coordinadora internacional de School on the Boat en Vietnam. La voluntaria de 22 años llegó a este país con el deseo de ayudar a los niños desfavorecidos a tener una vida mejor.



Nos acompañó Lucie Ferro en una visita a casas flotantes en la ribera del río Rojo, confeccionadas simplemente con lona, esteras de bambú, espuma, tanques de agua y otros materiales inseguros. Los niños que viven allí no tenían condiciones para ir a la escuela, pero School on the Boat se las ha proporcionado.



Bui Tung Linh, de siete años, es uno de ellos. Su madre, Trang, trabaja limpiando casas y gana de de 2,2 a 4,4 dólares por día para mantener a sus dos hijos y su esposo paralítico. Gracias a School on the Boat, Linh ahora puede asistir al segundo grado en la escuela primaria Nghia Dung. “Poder ir a la escuela es un regalo de felicidad al que nada se puede comparar”, dijo Trang.



En el caso del pequeño Thinh, con una abuela anciana y una madre enferma que viven sin ingresos estables, su progenitora no podía pagar la tasa escolar e ir a la escuela era un lujo con el que nunca había soñado. Cuando los voluntarios de School on the Boat le ofrecieron la oportunidad, su madre lloró de alegría: “School on the Boat le ha dado a mi hijo una valiosa posibilidad de aprendizaje”, expresó.



Además de impartir las asignaturas de educación general, la entidad ofrece clases para desarrollar habilidades para la vida. Se organizan diversas actividades culturales, deportivas, artísticas y también excursiones que permiten a los niños viajar más allá de Hanoi, para inspirar amor por su tierra natal y proporcionarles conocimientos.



En la actualidad, School on the Boat ha apoyado las tasas escolares de seis niños de la aldea flotante y otros 24 de los barrios de Phuc Xa, Phuc Tan y Long Bien. “School on the Boat es un lugar maravilloso para las personas a las que les gusta dar. Es un ambiente humano para compartir, experimentar y sentir la calidez de la vida”, comentó Tony Jaa Nguyen, tutor voluntario en el hogar infantil.



Establecida en 2011, School on the Boat es una organización no gubernamental de Francia. El objetivo principal de la entidad es dar acceso a la educación a los niños desfavorecidos que viven a lo largo del río Rojo y en el barrio de Long Bien.