Hanoi (VNA)- Vietnam aprecia los esfuerzos de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) para participar en la búsqueda de soluciones a la inestabilidad política y los conflictos en los países miembros, generar confianza, fortalecer y ampliar la solidaridad y cooperación en la economía y la cultura, así como para profundizar la colaboración.

Se compromete Vietnam a seguir cooperando con los países francófonos (Fuente: VNA)

Así lo afirmó hoy el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Truong Hoa Binh, al recibir en esta capital a la secretaria general de la OIF, Louise Mushikiwabo.Vietnam continuará participando activamente en los esfuerzos conjuntos por la paz, la seguridad y el desarrollo del mundo y el espacio francófono, aseguró.Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el mandato 2020-2021, Vietnam prestará la atención adecuada a los asuntos relacionados con la paz y la seguridad en África, declaró Hoa Binh.Agregó que Hanoi está dispuesto a cooperar con países y socios para una paz duradera en ese continente.En esta ocasión, el subjefe del Gobierno vietnamita agradeció a la OIF por su atención al tema del Mar del Este.Pidió a la secretaria general Louise Mushikiwabo y a la OIF que continúen centrándose en la paz y el desarrollo en la región de Asia- Pacífico , promoviendo los valores y la integridad de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, así como la defensa del estado de derecho sobre mares y océanos.Mostró su anhelo de que la OIF continúe pidiendo a las partes que solucionen pacíficamente las disputas, que actúen con moderación, que se abstengan de cualquier acto que pueda exacerbar las tensiones, que respeten el derecho internacional y al mismo tiempo apoyen los esfuerzos de las partes para hacer del Mar del Este un área de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo.Hoa Binh reafirmó el compromiso de Vietnam de continuar cooperando con otros miembros de la OIF, para promover la identidad y los valores comunes de la comunidad francófona a favor de la paz, la estabilidad y la prosperidad.Como miembro activo de la OIF en Asia-Pacífico, Vietnam continuará realizando actividades para contribuir a la promoción de la imagen y la presencia de la francofonía en la región, incluida la implementación de iniciativas para intensificar la cooperación entre los países africanos y los de Asia- Pacífico, para fortalecer los vínculos entre la IOF, la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y, en general, la región de Asia- Pacífico.Por su parte, Louise Mushikiwabo informó que una de sus misiones durante su presidencia de la OIF fue intensificar la hermosa cooperación entre esa organización y Vietnam, así como con cada uno de sus miembros, especialmente los países africanos.Pidió a la nación indochina que fortalezca su cooperación económica con otros miembros de la OIF, en particular los países africanos, para promover la colaboración entre África y Asia-Pacífico, así como para contribuir al mantenimiento de la paz.Acogiendo con beneplácito la participación activa de Vietnam en el mantenimiento de la paz, la secretaria general de la OIF expresó su esperanza de que Hanoi, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, contribuya a la promoción de los intereses comunes de las naciones y está particularmente interesado en la seguridad y la paz en África./.