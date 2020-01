Fuente: Crossed-flag-pins.com

Quang Nam, Vietnam, 12 ene (VNA)- El secretario general del Partido Liberal Democrático de Japón y también presidente de la Unión de Parlamentarios de Amistad binacional, Nikai Toshihiro, realizó una visita al casco antiguo Hoi An de esta provincia central de la nación indochina.En la ocasión, el visitante nipón y miembros de la delegación de intercambio económico, cultural y turístico de su país disfrutaron de distintas actuaciones artísticas particulares de Hoi An, donde se conservan numerosos valores espirituales e históricos de los lazos con Japón, formados hace cientos de años.En este casco antiguo, donde hace más de cuatro siglos los comerciantes nipones llegaron al puerto marítimo más importante en el Sur de Vietnam para realizar negocios y divulgar la cultura japonesa, el Intercambio Cultural Hoi An- Japón se celebra cada año con el fin de consolidar la amistad entre ambas partes.Durante los últimos años, el país del Sol Naciente se empeña en cooperar con Quang Nam para mejorar el entorno y la calidad del agua en la zona de la pagoda Cau, así como preservar los patrimonios culturales y arquitectónicos locales.