Beijing (VNA)- La selección femenina de voleibol de Vietnam mostró una notable remontada al derrotar a la ex campeona asiática, Corea del Sur, y asegurar un lugar en los cuartos de final de los XIX Juegos Asiáticos (ASIAD 19), en curso en China.En un partido emocionante, Vietnam salió con una victoria de 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-22, 15-11).Aunque Vietnam comenzó fuerte el partido contra Corea del Sur, tomando una ventaja temprana, permitió que sus oponentes se recuperaran y se llevaran el primer set con un marcador de 25-16. En el segundo set, Vietnam mostró un mejor desempeño y luchó ferozmente con Corea del Sur. Sin embargo, perdieron por poco con un marcador de 22-25.Con la presión en aumento después de perder los dos primeros sets, Vietnam mostró resistencia y determinación para lograr una fuerte remontada. Consiguieron victorias en los siguientes dos sets, ambos con un marcador de 25-22, nivelando el partido a 2-2 después de cuatro intensos tiempos y forzando un quinto set decisivo.El set final fue una batalla emocionante y dramática en la que ambos equipos lucharon con uñas y dientes por cada punto. Sin embargo, fue el equipo vietnamita el que mostró mayor coraje y salió triunfante con una victoria de 15-11, asegurando una victoria global de 3-2 después de cinco tensos sets.Esta victoria contra Corea del Sur reflejó una remontada similar que Vietnam logró contra el mismo equipo en el Campeonato Asiático de Voleibol Femenino 2023, en agosto pasado. El triunfo no sólo impulsó al equipo vietnamita a la segunda ronda del voleibol femenino de ASIAD 19 como ganador del Grupo C, sino que también los posicionó a un paso de las semifinales, un logro histórico.En su primer partido del Grupo C, Vietnam demostró su dominio al vencer a Nepal en sólo 55 minutos, asegurando una victoria por 3-0 (25-4, 25-16, 25-13)./.