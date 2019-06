Moscú (VNA) - Académicos, abogados y expertos de Rusia, Estados Unidos, Filipinas, Japón, Pakistán, y Vietnam, debatieron sobre soluciones pacíficas para los asuntos del Mar del Este, en un seminario internacional efectuado en esta capital.

Delegación vietnamita en el evento (Fuente: VNA)

Se trató del segundo evento de este tipo realizado por la Asociación Internacional de Abogados Demócratas (IADL), y el Fondo Internacional The Way for Peace.Tras escuchar la víspera 11 informes científicos sobre las disputas en el Mar del Este, los participantes acordaron que la militarización de esa zona marítima no solo amenaza la paz y la seguridad de la región, sino que también afecta la libertad de la navegación marítima y aérea, así como la ecología marina.Sugirieron construir un sistema efectivo de gestión de crisis, desmilitarizar las estructuras ocupadas, promover la cooperación pesquera, y movilizar todos los medios pacíficos para abordar las disputas, basados en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), y el fallo arbitral emitido en 2016.La directora del mencionado Fondo Internacional, Irina Umnova, dijo que las organizaciones sociales y los expertos desempeñan un papel importante en la configuración de un mundo de paz.Expresó su convicción de que la cooperación entre Vietnam y Rusia ayudará a abordar el problema del Mar del Este.Mientras tanto, la presidenta de IADL, Jeanne Ellen Mirer, dijo que su entidad ha llamado a las partes involucradas a resolver las disputas por medios pacíficos, y mantendrá una estrecha vigilancia sobre la situación para garantizar la estabilidad regional, la paz, y la seguridad en el área.A medida que se desarrolla un Código de conducta (COC) en el Mar del Este, las partes concernientes deben poner fin a la construcción ilegal de islas artificiales en las aguas y otras actividades de militarización que aumentan las tensiones, acotó.Enfatizó la necesidad de respetar la Declaración de Conducta de las partes en el Mar del Este (DOC) y crear un COC práctico y vinculante basado en la UNCLOS.Los miembros de la IADL seguirán la situación del Mar del Este, y realizarán acciones oportunas para contribuir a la estabilidad en la región, agregó.En una entrevista concedida a la Agencia de Noticias de Vietnam por To Anh Tuan, subdirector de la Academia Diplomática del Instituto vietnamita de Estudios Marítimos Bien Dong (Mar del Este), el especialista elogió la organización de este seminario donde, según dijo, la nación indochina tuvo la oportunidad de proporcionar información oficial y exacta sobre la situación del Mar del Este a expertos internacionales.También destacó la postura de Vietnam para abordar el asunto, que se centra en no usar o amenazar con usar la violencia; promover el diálogo y la cooperación basados en el respeto mutuo de la independencia, la soberanía y los derechos legítimos de cada uno; adoptar mecanismos multilaterales como la ASEAN para generar confianza y prevenir disputas; y respetar el derecho internacional, especialmente la UNCLOS, para resolver los diferendos en esas aguas.-VNA