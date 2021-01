Cosecha de 100 mil toneladas de arroz en Vietnam para exportar a la Unión Europea (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- La agencia de noticias rusa Sputnik publicó un artículo del autor Taras Ivanov, que resalta el avance de Vietnam con logros en los campos de la economía, tecnología, salud, educación, defensa y diplomacia.



Por otro lado, el texto explica el secreto del país indochino para alcanzar el desarrollo actual.

Al inicio del artículo, el autor afirmó que los lineamientos del Doi Moi (Renovación) trazados por el VI Congreso del Partido Comunista de Vietnam (PCV) (diciembre de 1986) y perfeccionados por los siguientes congresos crearon un punto de inflexión en la causa de construir el socialismo y salvaguardar la Patria.



El propósito de la Renovación radica en encontrar un camino hacia el desarrollo de acuerdo con las circunstancias y condiciones de Vietnam, con una economía de mercado de orientación socialista.



Según el Banco Mundial (BM), el desarrollo del país indochino en los últimos 35 años es admirable. Las reformas económicas y políticas de la Renovación han estimulado un rápido crecimiento económico, convirtiendo a Vietnam de uno de los países más pobres del mundo en uno de ingreso medio bajo, notificó el articulista.

El atún es uno de los productos estratégicos de Vietnam para enviar al mercado europeo (Foto: VNA)

De 2002 a 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita aumentó 2,7 veces, alcanzando más de dos mil 700 dólares en 2019 y más de 45 millones de personas salieron de la pobreza. La tasa de ese flagelo se redujo drásticamente de más del 70 por ciento a menos del seis por ciento.



En el contexto de una profunda integración en la economía global, a pesar de los impactos negativos de la pandemia del COVID-19, la economía vietnamita ha mostrado una notable resistencia, subrayó y continuó que el BM evalúa que el impacto del COVID-19 en Vietnam no es tan grave como en otros países, ya que la nación indochina adopta rápidamente medidas proactivas a nivel nacional y local. El marco macroeconómico y fiscal se mantiene estable con una tasa de crecimiento del PIB estimada de casi tres por ciento para 2020.



Como país en vía de desarrollo, Vietnam es muy consciente del importante papel que juega la "transformación digital" en la economía después de 35 años de la Renovación.



El autor enfatizó que a fines de 2019, el Gobierno y el Ministerio de Información y Comunicaciones de Vietnam identificaron 2020 como el año de la transformación digital nacional. Con el impacto repentino y grave del COVID-19, esa misión tiene la oportunidad y el desafío de acelerarse. En la estrategia al respecto del país indochino, el ser humano se considera un factor central.



Reiteró que el primer ministro Nguyen Xuan Phuc ha afirmado en repetidas ocasiones con firmeza que 2020 fue el año para poner en marcha el proceso hacia un "Vietnam digital".



En los siete años del período 2014-2020, Vietnam ha avanzado 29 escalones, desde el puesto 71 al 42 en la lista de 131 países y economías en la clasificación del Índice de Innovación Global (GII) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.



Con la aparición del COVID-19, se mostró la transformación flexible del pueblo vietnamita en general y de las empresas del país en particular.



Vietnam puede estar orgulloso de ser uno de los pocos países que controla y previene muchas enfermedades infecciosas peligrosas como el síndrome de insuficiencia respiratoria grave (SARS), la gripe aviar A/H7N9 y, más recientemente, el COVID-19. El éxito de Vietnam en el combate contra la pandemia se considera un "fenómeno" del mundo, lo que se atribuye al consenso y la unanimidad de todo el Partido, el Ejército y el pueblo.

Desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 en Vietnam (Foto: VNA)

El COVID-19 fue el "empujón" para traer muchos cambios al sector de la salud vietnamita. Incluso en la prevención de la epidemia, se maximiza el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas como la aplicación de rastreo Covid Bluezone o las redes sociales côm Facebook y Zalo para difundir los métodos de prevención del mal.