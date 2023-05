En la reunión (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - Funcionarios de la ciudad sureña de Can Tho sostuvieron una sesión de trabajo con una delegación de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) con el fin de discutir la implementación de un proyecto de desarrollo de turismo sostenible financiado por el Gobierno suizo en Vietnam en el lapso 2023-2027.Según Katrin Ochsenbein, subdirectora de la División de Cooperación y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Vietnam, quien encabezó la delegación, SECO está actualmente a cargo del Programa de Cooperación y Desarrollo Económico de Suiza en Vietnam.La estrategia de SECO para Vietnam en el lapso 2021-2024 tiene como objetivo apoyar a la nación del Sudeste Asiático para lograr un crecimiento sostenible, señaló.Según Ochsenbein, Suiza ha estado apoyando a Can Tho en la gestión de las finanzas públicas, el desarrollo urbano sostenible y el turismo. El Proyecto de Turismo Suizo para el Desarrollo Sostenible (ST4SD) en Vietnam para el período 2023-2027 tiene como objetivo contribuir a un sector turístico más sostenible e inclusivo en el país a través de la promoción del diálogo público-privado sobre política turística y el desarrollo de habilidades empresariales y de gestión del turismo sostenible.La delegación de SECO y ST4SD realizó una encuesta en la región del Delta del Mekong, del 16 al 19 de mayo, como parte de las actividades para seleccionar localidades y evaluar su potencial, capacidad y compromiso para unirse al proyecto en el futuro.Por su parte, la subdirectora del Departamento Municipal de Cultura, Deportes y Turismo, Dao Thi Thanh Thuy, resaltó las soluciones implementadas para convertir el turismo en un sector económico de punta de lanza de Can Tho.La localidad ha sido apoyada por organizaciones internacionales en el desarrollo de un turismo sostenible y verde, indicó.Suiza ha financiado dos proyectos en la isla de Tan Loc y en el mercado flotante de Cai Rang, dijo, y agregó que el sector turístico de la localidad espera recibir más apoyo para desarrollar productos turísticos con características únicas.El vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Thuc Hien, reiteró que la ciudad se centrará en completar un conjunto de criterios de turismo sostenible y pedirá a las unidades que inviertan en la mejora de la infraestructura al servicio del desarrollo turístico.El año pasado, Can Tho recibió a más de 5,1 millones de turistas, un 142 por ciento más que el año anterior. Los ingresos totales de la ciudad por actividades turísticas superaron los 175,2 millones de dólares, un 199 por ciento más que la cifra reportada en 2021./.