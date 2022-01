Hanoi (VNA)- Los supermercados en la capital Hanoi preparan una gran cantidad de productos y aplican diversos programas de descuento para servir a los pobladores en ocasión del Tet (Año Nuevo Lunar).Según reporteros del periódico electrónico VietnamPlus, en el sistema de supermercados, centros comerciales y tiendas de conveniencias, la cantidad de mercancías se aumenta dos o tres veces en comparación con otros meses.Los productos son principalmente la carne de res, cerdo y aves de corral, hortalizas y frutas y los alimentos como arroz, dulce y bebidas.Una serie de supermercados como GO! Big C, VinMart, Co.op Mart, Hapro Mart aplican programas de descuento de cinco al 49 por ciento para miles de productos.Ante la evolución complicada de la pandemia del COVID-19 que hace que muchas personas no pueden regresar a su tierra natal para recibir el Tet, también se venden especialidades típicas de otras regiones del país.Además, para limitar la congregación de personas en el mismo tiempo, los supermercados intensifican las medidas estrictas de prevención y lucha antipandémica con el fin de asegurar la seguridad de los consumidores. /.